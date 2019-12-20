РИАМО - 20 дек. Жителям Подмосковья разъяснили, кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи в комитете по туризму Московской области, так, право на оказание такой помощи, в частности, имеют инвалиды I и II групп, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«(Право на бесплатную юрпомощь имеют – ред.) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

Право на такую помощь также имеют инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои социалистического труда, Герои труда РФ, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей.

Бесплатная юрпомощь также предоставляется лицам, желающим принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью. Право на такую помощь есть и усыновителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей.

Бесплатно юрпомощь в комитете могут получить пожилые граждане и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отбывающие наказание в местах лишения свободы, и их представители.

Право на помощь также имеют граждане, признанные недееспособными, и их представители, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации; граждане, имеющие право на такую помощь в соответствии с законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», и другие.

Адрес комитета по туризму Московской области: Москва, улица Кулакова, дом 20, строение 1А. Часы работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 (с 13:00 по 14:00 – перерыв). Телефон – (498) 602-28-22.

Помощь предоставляется в виде правового консультирования в устной и письменной формах, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях; иных, не запрещенных законодательством РФ видах.

Обратившимся необходимо предоставить паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности, заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием вида и основания, документ, подтверждающий принадлежность к одной из указанной категории.

Реализовать право на помощь может и представитель, который должен показать соответствующий документ.

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