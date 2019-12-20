РИАМО - 20 дек. Муниципалитетами-лидерами по привлечению инвестиций в сельское хозяйство стали Домодедово, Подольск, Рузский округ, Луховицы и Электросталь, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Невозможно развитие сельского хозяйства без привлечения новых инвестиций. В целом 40 миллиардов рублей в этом году у нас привлечено», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Одними из крупнейших реализованных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в 2019 году Разин назвал вторую очередь тепличного комплекса «Луховицкие овощи» с объемом инвестиций более 9 миллиардов рублей, грибоводческий комплекс «Торговый дом «Богородские овощи» с суммой инвестиций 1,5 миллиарда рублей и новую линию по производству картофельных чипсов на заводе PepsiCo.