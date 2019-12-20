РИАМО – 20 дек. В автобусе в подмосковном Реутове вечером в пятницу нашли подозрительный предмет, сообщает РИА Новости.

«На остановке возле торгового центра «Экватор» в автобусе рейса №14 найден подозрительный предмет. Оперативные службы обследуют его, ситуация выясняется», — говорится в сообщении.

Также вечером в пятницу сотрудники спецслужб начали проверку сообщений об угрозе взрывов на всех станциях метро в Москве.

В администрацию метрополитена поступило анонимное сообщение о том, что все станции заминированы.