РИАМО - 20 дек. В Павловском Посаде с 5 по 9 февраля пройдет IV Международный кинофестиваль «17 мгновений», посвященный актеру Вячеславу Тихонову, в декабре 2019 года исполнилось десять лет, как он ушел из жизни, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Международный кинофестиваль «17 мгновений» в 2020 году пройдет уже в четвертый раз.

«Союзом кинематографистов России объявлены члены жюри предстоящего фестиваля. Председателем жюри станет режиссер, народный артист Беларуси, лауреат государственной премии СССР и государственной премии Российской Федерации Владимир Гостюхин», - говорится в сообщении.

Членами жюри фестиваля станут знаменитые представители российского кинематографа: кинопродюсер, генеральный директор Московского международного кинофестиваля Наталья Семина и советский и российский кинооператор, заслуженный деятель искусств России Николай Немоляев.

Также в составе жюри кинокритик, креативный продюсер и телеведущая программы на телеканале «СТС» «Кино в деталях» Надежда Королева, советская и латвийская актриса театра и кино, актриса Рижского художественного академического театра драмы имени Я. Райниса Мирдза Мартинсоне.

Цель кинофестиваля – увеличение числа новых многосерийных кинолент, фильмов для детско-юношеской аудитории и семейного просмотра на российском кинорынке. Фестиваль «17 мгновений» является серьезной стартовой платформой для студентов творческих вузов – номинантов премии «Первое мгновение», проводимой в рамках этого мероприятия.

«Фильмы, представленные на фестивале, должны быть профессиональными, основываться на вечных культурных и человеческих ценностях, таких как уважение к человеку, к единой истории нашей страны и понимание своей ответственности за каждый снятый кадр», - отметила президент фестиваля Анна Тихонова.

Она добавила, что программа фестиваля формирует доброе, позитивное и активное мировоззрение и знакомит зрителя с лучшими образцами киноискусства России и зарубежных стран. Планируется, что кинофестиваль «17 мгновений» станет площадкой общения кинематографистов разных стран.