РИАМО - 20 дек. Праздничные предновогодние экскурсии для школьников и детей дошкольного возраста начали проводить предприятия народных художественных промыслов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

На экскурсиях ребята смогут познакомиться с тем, как происходит изготовление товаров народных художественных промыслов. Занятия проходят в праздничной новогодней атмосфере. Также на мастер-классах участники научатся сами создавать новогодние подарки с применением технологий НХП.

«Народные художественные промыслы – это всегда небольшое чудо и праздник, поэтому преддверие Нового года - самый подходящий момент прикоснуться к таинству создания этих предметов. Дети с большим удовольствием посещают подмосковные предприятия НХП», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что в Подмосковье в этой сфере работает около 2,3 тысячи человек, они изготавливают уникальные сувениры, украшения и подарки. Ребята, посещающие предприятия, видят, каким трудом создаются эти предметы, в будущем и сами смогут выбрать такую важную профессию.

Более 70 учащихся уже посетили Федоскинскую фабрику лаковой миниатюрной живописи в городском округе Мытищи, где проходят бесплатные экскурсии для школьников. До конца 2019 года это предприятие посетят еще около 90 человек.

Также пройдут экскурсии по фарфоровому заводу в Гжели. Одним из популярных мест для предновогодних экскурсий является клинская фабрика «Елочка». Это старейшее специализированное предприятие по выпуску елочных украшений в России.

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