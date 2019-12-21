РИАМО – 21 дек. Сезон занятий для школьников проекта «Все на лед» планируют начать на катке «На смотровой» в Москве в субботу, ребятам расскажут, как делать елочные игрушки из пряжи и фетра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Игры и творческие мастер-классы на катках для детей в возрасте от шести до 12 лет проведут сотрудники «Мосгортура», опытные вожатые и слушатели Центральной школы московских вожатых. Первое занятие состоится в субботу на катке «На смотровой». Далее мероприятия будут проходить раз в неделю по выходным с 12:00 до 14:00 на одном из катков: «На смотровой» или «У Триумфальной арки».

«Для проекта «Все на лед» этот сезон стал четвертым. С 2016 года в нем приняли участие свыше 500 детей. Занятия для них провели более 150 московских вожатых, для которых проект в первую очередь является практикой перед работой в детских лагерях, тренировкой навыков игротехники и педагогики, а также возможностью освоить новые техники для проведения мастер-классов», — отметила генеральный директор «Мосгортура» Инна Голубева.

Занятия рассчитаны на группы от 15 до 20 человек. Для участия необходима предварительная запись по телефону: +7 (495) 241-33-76 (добавочный 120). С понедельника по четверг можно звонить с 09:00 до 18:00, а в пятницу — с 09:00 до 17:00.

Каток «На смотровой» расположен на Воробьевых горах. Вход на него бесплатный, можно прийти со своими коньками или взять их на прокат за 200 рублей в час. Каток «У Триумфальной арки» находится по адресу: улица Генерала Ермолова, владение 1. Вход платный. Стоимость взрослого билета — 350 рублей, детского — 200 (для ребят до 10 лет). Коньки можно взять на прокат.