РИАМО - 21 дек. Жителей и гостей Раменского в субботу приглашают на благотворительную акцию «Ярмарка новогодних желаний», гости смогут обменяться подарками, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму региона.

«Идея предновогодней ярмарки желаний заключает в себе обмен положительными эмоциями и позитивной энергией между людьми через предметы. Создается обменный фонд новогодних сувениров, которые каждый из посетителей ярмарки может либо обменять на свой сувенир, либо приобрести за любые, доступные для него деньги», — говорится в сообщении.

В рамках ярмарки проводятся благотворительные аукционы, в том числе аукцион главы города и главы округа. Все денежные средства, а также собранные новогодние подарки будут переданы фонду «Русская береза».

Четырехчасовую работу ярмарки желаний будет сопровождать концертная программа мастеров искусств. Финалом новогодней ярмарки желаний станет грандиозное пиротехническое шоу. Начало в 17:00 на площади Победы.

Организаторы акции — комитет по культуре и туризму администрации округа, благотворительный фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям имени заслуженного летчика-испытателя СССР, Героя СССР Юрия Гарнаева «Русская береза».