РИАМО - 21 дек. Автобусный маршрут №784 изменится с субботы, автобусы поедут по недавно открытому участку Южной рокады, обновленный маршрут станет хордовым, говорится в сообщении инфоцентра транспортного комплекса Москвы.

Новый участок Южной рокады открыли 12 декабря. Трасса связала Варшавское шоссе и Пролетарский проспект.

«Обновленный маршрут №784 станет хордовым – он свяжет Калужскую, Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии метро со вторым диаметром МЦД. Кроме того, автобусы будут удобной альтернативой для пассажиров временно закрытой Каховской линии – время в пути между станциями «Чертановская» и «Кантемировская» составит не более 10 минут», – сказал первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук.

По его словам, ежедневная перевозка на маршруте может увеличиться вдвое и превысить 5 тысяч человек. Интервалы движения сократят с 15 до 10 минут в час пик.

Специалисты «Мосгортранса» будут вести мониторинг пассажиропотока и при необходимости внесут в график дополнительные изменения.