РИАМО - 20 дек. Вождение в нетрезвом виде является причиной каждого девятого ДТП с пострадавшими и погибшими в Подмосковье, в преддверии Нового года водителей просят быть особенно осторожными и не садиться за руль пьяными, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Подмосковья.

«В 2018 году в Московской области зарегистрировано более 660 аварий с участием нетрезвых водителей, в которых погибли около 200 человек, порядка 870 участников дорожного движения получили травмы», — говорится в сообщении.

Вождение в нетрезвом виде — это угроза жизни самого водителя и других участников дорожного движения, а также серьезное правонарушение. Оно влечет штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Если вы посадили за руль своей машины нетрезвого водителя, то это тоже грозит штрафом в 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5-2 года.

Вождение в нетрезвом виде без водительских прав влечет административный арест на 10-15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Минтранс региона напоминает, что ужесточена мера наказания за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Если по вине нетрезвого водителя в дорожно-транспортном происшествии погиб или пострадал человек, за это нарушителю грозит до 12 лет колонии.