РИАМО - 20 дек. По итогам федерального рейтинга Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», региональное отделение Московской области заняло вторую строчку среди 85 субъектов России, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная поздравила волонтеров с достижением.

«Уже несколько лет подряд вы – одни из лучших в своем деле по всей России. Вы осуществляете большое и важное дело – ежедневно поддерживаете ветеранов в Подмосковье, выполняете работу по патриотическому воспитанию молодежи как на Московском областном форуме «Я - гражданин Подмосковья», так и в повседневной жизни, способствуете сохранению памяти о Великой Отечественной войне», – сказала Красная.

Она отметила, что в следующем году запланировано большое количество патриотических мероприятий и предстоит много работы.

Сейчас в составе регионального общественного движения 1500 волонтеров. Силами Подмосковного отделения реализовывается 9 крупных региональных проектов, направленных на сохранение памяти Великой Отечественной войны.

Волонтеры Победы Московской области оказывают адресную помощь 437 ветеранам, которых они за год навестили более 2 тысяч раз. Каждое 5 и 21 число каждого месяца волонтеры навещают ветеранов, оказывают им необходимую помощь и общаются с ними. 21 декабря, молодежь окажет помощь 19 ветеранам, а с 25 по 31 декабря в ходе акции «Новогодняя Радость» ребята поздравят ветеранов с Новым годом.

В этом году волонтеры совместно с ГУСК Московской области провели 300 патриотических мероприятий: уроки мужества, крупная акция «Подмосковье помнит», и другие.