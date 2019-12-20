РИАМО – 20 дек. В больнице скончался раненный во время стрельбы на Лубянке сотрудник правоохранительных органов, таким образом, количество жертв, не считая самого стрелка, увеличилось до двух, сообщает Газета.ru.

Вечером 19 декабря около здания ФСБ на Большой Лубянке мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Действия злоумышленника - 39-летнего жителя Подмосковья Евгения Манюрова – были пресечены в ходе спецоперации.

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», — говорится в сообщении.

Еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения.

Видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве>>