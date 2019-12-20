РИАМО - 20 дек. Жителей и гостей подмосковного Серпухова пригласили на препати фуд-феста «ГАСТРОли в Подмосковье» в парке имени О. Степанова, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В программе: веселая карусель, катание на лошадях, детская анимация, подвижные игры», — говорится в сообщении.

Мероприятие начнется 21 декабря в 13:00. На препати будут представлены гастрономические изыски от лучших фудкортов Московской области.

В Подмосковье реализуется программа «Зима в Подмосковье». Она призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.

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