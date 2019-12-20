РИАМО – 20 дек. Сотрудники спецслужб проводят проверку сообщений об угрозе взрывов на всех станциях метро в Москве, эвакуацию на станциях не проводили, сообщает ТАСС.

«Анонимное сообщение с информацией о том, что все станции метро заминированы, поступило в администрацию Московского метрополитена. Проводится проверка, на месте работают специалисты», — сообщил изданию источник.

Эвакуацию на станциях не проводили, они работают в штатном режиме.

В Москве 19 декабря был установлен рекорд по числу эвакуированных людей из-за сообщений о минированиях. В этот день учреждения срочно покинули почти 170 тысяч человек. А с 28 ноября в общей сложности было эвакуировано 700 тысяч человек.