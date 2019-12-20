РИАМО - 20 дек. В Московской области в 2020 году намерены увеличить инвестиционный поток в агропромышленный комплекс на 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Таким образом, в 2020 году в сельское хозяйство региона может быть привлечено более 45 миллиардов рублей.

«В целом 40 миллиардов рублей в этом году у нас привлечено. По инвестиционной задаче на следующий год мы ставим себе цель привлечь не менее 45 миллиардов рублей инвестиций», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

При этом, приток дополнительных инвестиций обеспечат за счет строительства новых производств и модернизации существующих предприятий.

«Это и новые инвесторы, и модернизация действующих предприятий, и приобретение техники, оборудования. Все это нам должно позволить выполнять нашу задачу по увеличению объемов экспорта агропромышленного комплекса региона», – отметил Разин.

По его словам, АПК Подмосковья удобен для инвесторов. Перспективность таких инвестиций обеспечивает транспортная доступность и высокая покупательская способность региона.