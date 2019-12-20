РИАМО - 20 дек. За неделю более 1 тысячи таксистов Московской области получили уникальные QR-коды и разместили их в салонах транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Таксисты теперь могут получить индивидуальный QR-код согласно выданному разрешению на осуществление деятельности такси. QR-код содержит информацию о перевозчике, годе выпуска авто, сроке действия разрешения. Таксистам необходимо размещать индивидуальный код в салоне автомобиля или на кузове.



«С помощью QR-кода пассажиры смогут проверить легальность такси, обезопасив свои поездки. Для проверки разрешения достаточно отсканировать QR-код», — говорится в сообщении.

На территории Подмосковья работают более 26 тысяч таксомоторных компаний по выданным разрешениям, из них свыше 24,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и порядка 1,7 тысячи юридических лиц. Всем зарегистрированным перевозчикам областной минтранс направит инструкцию по получению и размещению QR-кода.



С 2020 года индивидуальный код будут выдавать всем областным такси вместе с разрешениями в электронном виде.