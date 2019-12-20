РИАМО – 20 дек. После пресс-конференции президента РФ Владимира Путина его рейтинг увеличился, а уровень доверия составил 71,2%, сообщает Газета.ru.

Такие данные приводит ВЦИОМ.

«Всероссийский центр изучения общественного мнения провел ряд фокус-групп в городах РФ. В итоге 19 декабря рейтинг Путина вырос, в сравнении со значениями прошлой недели, и составил 64%. Уровень доверия составил 71,2%», — говорится в сообщении.

С 9 по 15 декабря показатель одобрения деятельности Путина составил 62,5%, показатель доверия — 69,3%.

Пятнадцатая по счету большая пресс-конференция Путина прошла в Москве 19 декабря и продлилась более четырех часов.