РИАМО - 20 дек. В подмосковной Коломне выявили нелегальный автобус стороннего перевозчика, который осуществлял поездки по маршруту №460к «Коломна – станция метро Котельники», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобус принадлежит ИП Е.Р. Акрамову. Его арестовали и направили на специализированную стоянку до принятия судебного решения.

«В ходе рейда перевозчиков общественного транспорта обнаружен нелегальный автобус стороннего перевозчика, который не имеет право осуществлять перевозки на маршруте №460к. У водителя не было лицензии, полиса, отсутствовал путевой лист с отметками о проведении предрейсового медицинского контроля и технического состояния транспортного средства», – говорится в сообщении.

По итогам проверки водителю назначили штраф в размере 5 тысяч рублей за отсутствие лицензии, а транспортное средство арестовали.

Данный автобус осуществлял поездки по маршрут №460к незаконно. Всего данный маршрут обслуживают 29 автобусов большого класса АО «Мострансавто», которые ездят по нерегулируемым тарифам. Пассажиропоток – свыше 325 пассажиров в сутки.

«Рейды по выявлению нелегальных перевозчиков общественного транспорта проходят в Московской области в ежедневном режиме. <…> Инспекторы проверяют наличие лицензии на перевозку пассажиров и багажа, медицинского и технического контроля, соответствие транспортного средства региональному стандарту», – говорится в сообщении.