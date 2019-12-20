РИАМО - 20 дек. В столичном «Мегаспорте» вечером в пятницу выступит Little Big, из-за большого количества посетителей на ближайших станциях метро возможны ограничения на вход и выход, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Концерт начнется в 20:00.

«Удобнее добираться до Дворца спорта через станции мосметро «ЦСКА», «Динамо» и «Петровский парк». По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к «Мегаспорту», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», — говорится в сообщении.

Билеты рекомендуется приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.