РИАМО - 20 дек. Московский метрополитен и «Почта России» запустили новогоднюю акцию на 18 станциях метро, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

На станциях метро можно будет отправить поздравительные открытки.

«Почтовые ящики установлены на информационных стойках «Живое общение». Здесь пассажиры могут взять новогоднюю открытку и отправить родственникам или друзьям. Чтобы письмо дошло до адресата, на послании необходимо указать точный адрес и индекс получателя. Сервис действует на территории Москвы, открытки можно отправить до 8 января включительно», — говорится в сообщении.

Заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова отметила, что акцию запускают третий год подряд. Всего на инфостойках установлено 36 ящиков, один для открыток родственникам, другой для писем Деду Морозу.

Открытки можно отправить с 8:00 до 20:00 на станциях «Площадь Революции», «Арбатская», «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Комсомольская», «Курская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Александровский сад» Филевской линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Саларьево» Сокольнической линии. А также на станциях «Лужники», «Деловой центр», «Кутузовская» и «Шелепиха» Московского центрального кольца.