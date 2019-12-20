РИАМО - 20 дек. В 15 городских округах Московской области завершены работы по установке тросовых ограждений на региональной сети в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В этом году (в 2019 году - ред.) за счет средств федерального бюджета установлено порядка 57 километров тросовых ограждений на территории 15 муниципальных образований. Тросовые ограждения устанавливаются на потенциально опасных участках дорог с целью снижения вероятности лобовых столкновений, которые являются одной из основных причин смертности в ДТП», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Тросовые ограждения также дисциплинируют пешеходов, не давая возможность переходить проезжую часть хаотично, а следуя правилам, пользоваться пешеходными переходами.

Наибольший объем работ по установке тросовых ограждений выполнен в городском округе Домодедово на Каширском шоссе, где установлено 16,3 километра ограждений; в Истре и Красногорске на Волоколамском шоссе обустроено свыше 7 километров, на дороге «М-5 Урал – Коломна – М-5 Урал» – 6,2 километра в Коломенском округе.

В Минтранс региона поступают обращения жителей о том, что при наезде тросы сильно повреждают автомобиль.

«В данном случае главное, что «повреждение» касается только автомобиля, а не человеческой жизни – наезды на ограждения были, а вот погибших в местах установки тросов не зафиксировано», – подчеркивается в сообщении.

Для повышения безопасности дорожного движения на дорогах регионального значения проводится комплекс работ: в нынешнем году в числе ряда мероприятий построили свыше 240 километров новых тротуаров, установили более 78 тысяч катафотов.

В 2019 году Московская область вошла в состав участников национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», согласно которому к 2024 году необходимо снизить количество мест концентрации ДТП в 2 раза по сравнению с 2017 годом, а также достичь показателя смертности от ДТП, не превышающего 4 человека на 100 тысяч населения.