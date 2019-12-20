РИАМО - 20 дек. С 25 ноября по 6 декабря в Московской области проходила акция «Скрининг рака молочной железы», меньше чем за две недели здоровье молочных желез проверили порядка 25 тысяч женщин, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Рак молочных желез – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Успешность лечения зависит от стадии, на которой была обнаружена болезнь. Поэтому важно обнаружить заболевание как можно раньше. В результате акции было выполнено почти 19 тысяч маммографических и более 6,5 тысяч ультразвуковых исследований, проведено около 6 тысяч консультаций специалистов», - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

По итогам проведенных исследования на дополнительное обследование с подозрениями на новообразования было направлено 2,8 тысячи женщин.

Борьба с онкологическими заболеваниями, снижение смертности от новообразований лежат в основе национального проекта «Здравоохранение».