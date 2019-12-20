РИАМО - 20 дек. В 2020 году в Электростали приведут в порядок 183 подъезда, будут продолжены работы по благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В 2020 году запланировано произвести архитектурно-художественную подсветку на двенадцати объектах, продолжится установка детских игровых площадок по программе губернатора Московской области. В следующем году в Электростали по программе губернатора будут приведены в порядок 183 подъезда», – сказал глава Электростали Владимир Пекарев.

Все ремонтные работы и даже цветовые гаммы подъездов будут согласовываться с жильцами.

В рамках программы «Светлый город» новые системы освещения в горокруге устанавливаются на автомагистралях, в парках, дворах и других общественных пространствах. Некоторые здания оборудовали архитектурно-художественной подсветкой.

В городе меняют устаревшее оборудование, устанавливаются современные энергоэффективные светильники, например, она появилась на пяти домах вдоль пешеходной аллеи на проспекте Ленина. В 2019 году проведен капитальный ремонт электросетевого хозяйства на участках нескольких улиц. В 2020 году запланировано оборудовать подсветку еще на двенадцати зданиях.

В этом году в городе благоустроили 15 дворов. Площадь уложенного там асфальтового покрытия составила 65,6 тысячи квадратных метров. Оборудовано пять новых детских площадок.

В рамках программы губернатора Московской области «Наше Подмосковье» установлено четыре современных игровых комплекса в поселке Новые Дома и в нескольких дворах Электростали. Еще в шести дворах сделаны подосновы для таких комплексов, игровые элементы на них будут смонтированы в следующем году. В десяти дворах установлены качели по муниципальной программе «Качели в каждый двор».

Также в этом году отремонтировано 150 подъездов, там в том числе привели в порядок, либо заменили оконные блоки, входные группы.

В городе завершено благоустройство территории перед ДК «Всеволодово», где оборудована современная пешеходная зона. Там уложено высококачественное плиточное покрытие, установлены новые бортовые камни, смонтирована система видеонаблюдения, посажено 181 дерево, 213 кустарников и более 2,5 тысячи многолетних растений. Общая площадь благоустроенной территории превысила два гектара.