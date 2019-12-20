РИАМО - 20 дек. В Московском Губернском театре 21 и 22 декабря состоится премьера новогоднего спектакля по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик», он стал 13-м в репертуаре театра, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«21 и 22 декабря Московский Губернский театр приглашает на премьеру спектакля по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Новогодние показы сказки «Щелкунчик» продлятся до 8 января, за это время будет сыграно 22 спектакля», — говорится в сообщении.

«Щелкунчик» стал 13-м спектаклем для детей в репертуаре МГТ - далеко не всякий драматический театр может похвастаться таким количеством постановок для детей.

«Мы попытались создать спектакль, в котором классические каноны этой сказки воплощены современными средствами и театральным языком. Красочное мультимедийное пространство дает возможность перенестись в волшебную страну, будит воображение и является потрясающим фоном для тонкой, захватывающей игры актеров. Декорации постановки, выполненные талантливым художником Дмитрием Ершовым, напоминают старые рождественские открытки», — отметила режиссер спектакля Алла Решетникова.

Новогодняя пора для Губернского театра началась уже с первых чисел декабря: на сценических площадках Московской области с 1 декабря по 8 января состоятся показы спектаклей «Морозко», «Аленький цветочек», «Маленький принц», «Щелкунчик» и «Вождь краснокожих». 22 декабря гостей приглашают посмотреть музыкальную сказку «Маленький принц» в исполнении Сергея Безрукова в концертном зале «Зарядье».