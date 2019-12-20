РИАМО - 20 дек. Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина поделилась, какие угощения в первую очередь нужно положить в тарелки под бой курантов, а от чего в Новый год стоит воздержаться, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

С приближением Нового года нужно продумать, какие блюда украсят праздничный стол. Самые популярные новогодние угощения – салаты оливье, сельдь под шубой, соленья и бутерброды.

«Самое главное правило – не стоит садиться за новогодний стол голодным. Тогда искушений будет меньше. При планировании меню исключите жирную пищу и красное мясо – баранину или свинину, лучше отдать предпочтение мясу птицы и рыбы. В качестве гарнира рекомендую использовать свежие овощи», - сказала Пичугина.

Она добавила, что салаты с большим содержанием майонеза дают наибольшую нагрузку на поджелудочную железу и органы пищеварения. В традиционном оливье лучше заменить колбасу на курицу. Как заправку в салат лучше использовать соус на основе несладкого йогурта или домашний майонез, но в ограниченном количестве.

«Залог хорошего самочувствия – ограниченное употребление алкоголя. При выборе шампанского и вина следует отдавать предпочтение напиткам с низким содержанием сахара. На ночь лучше не есть фрукты и кондитерские изделия. Важно также исключить переедание, соблюдать сроки хранения еды и напитков, чтобы не оказаться в новогодние каникулы на больничной койке», - отметила Пичугина.

По ее словам, новогодние каникулы – это не карт-бланш для того, чтобы есть все, что плохо лежит, а возможность заняться спортом на свежем воздухе, провести время с семьей и близкими с пользой для здоровья.