РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на улице Школьной в микрорайоне Климовск Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Авария произошла около детского сада «Золотой ключик» на улице Школьная. Когда я проходил мимо, сотрудник ГИБДД с водителем и пассажирами толкали легковой автомобиль подальше от грузовика, позади которого стоял аварийный знак», – сказал свидетель.

По его словам, машины встали близко к обочине, но движение на этом участке дороги какое-то время может быть затруднено. Попутно едущие машины обьезжают место аварии с трудом.