РИАМО - 20 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди подписчиков в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» новые лимитированные карты «Тройка», выпущенные к фестивалю «Путешествие в Рождество».

Среди подписчиков Instagram-аккаунта «РИАМО|Москва» разыграют 10 карт, а среди участников группы «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте» — пять.

Пользователям Instagram для участия в конкурсе нужно быть подписанными на аккаунт @inmsk, поделиться конкурсным постом в сторис, отметить профиль РИАМО и поставить хештег #ПутешествиеВРождество. При этом профиль участника конкурса должен быть открыт.

Пользователям «ВКонтакте», чтобы получить одну из карт «Тройка», необходимо убедиться, что они подписаны на группу «РИАМО в Москве», а также сделать репост конкурсной записи и поставить хештег #ПутешествиеВРождество.

Победители определятся случайным образом 28 декабря.

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