РИАМО - 20 дек. Фирму «ПКФ-АМПИР» уличили в участии в картельном сговоре, из-за чего она понесла административное наказание в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС по Московской области.

«Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ПКФ-АМПИР» в части заключения устного картельного соглашения», - говорится в сообщении.

Реализация этого соглашения привела к поддержанию цен на электронных аукционах, которые проводили Московская областная дума и ФКУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях».

Управление ФАС России признало общество виновным в нарушении закона о защите конкуренции, в результате чего компания была оштрафована на 100 тысяч рублей.