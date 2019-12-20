РИАМО - 20 дек. За 2019 год в Подмосковье отловили, стерилизовали и привили от бешенства почти 19 тысяч бездомных животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этому году было отловлено, а также стерилизовано и вакцинировано 18,8 тысячи безнадзорных животных. Это почти в два раза больше прошлогодних показателей. В прошлом году отловили чуть больше 10 тысяч животных», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он также подчеркнул, что в регионе ветслужбами ведется активная информационная политика — они оповещают население, распространяют информационные материалы-листовки, проводят просветительские мероприятия с населением, в дошкольных и школьных учреждениях.

Также порядка 1,3 тысячи отловленных, стерилизованных и вакцинированных животных смогли пристроить к новым владельцам, в том числе в Европу.

«Со следующего года весь процесс отлова, стерилизации, чипирования и вакцинации собак будет фиксироваться с помощью специального мобильного приложения», - добавил Разин.

Отлов животных финансируется из бюджета Московской области. В 2019 году на эти цели было выделено 138 миллионов рублей.