РИАМО - 20 дек. Мособлдума запустит проект «Портрет» в начале 2020 года, в его рамках депутаты регионального парламента будут рассказывать о своей личной жизни, сообщил в пятницу на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Проект стартует с нового года. Составим какой-то план, в неделю от каждой фракции по депутату. Цель – показать, что депутаты не только законы принимают. Выборы – всегда такой процесс, когда надо открыться полностью и показать все свои жизненные стороны. А потом все закрываются. Вот Аксаков, например, мастер спорта международного класса по автогонкам», - сказал Брынцалов.

Он пояснил, что размещать информацию о депутатах будут в специальном разделе на сайте Мособлдумы. Первые участники проекта уже определены.