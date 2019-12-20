РИАМО – 20 дек. Первая в истории СССР Всесоюзная перепись населения состоялась 17 декабря 1926 года, результаты переписи попали на страницы «Двенадцати стульев» и даже повлияли на Победу в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении оргкомитета Всероссийской переписи населения 2020 года.

«Перепись населения 1926 года стала третьей всеобщей переписью, прошедшей на территории России. Первая — 1897 года — прошла в Российской империи, а вторая состоялась в 1920 году уже в РСФСР, но из-за продолжавшейся Гражданской войны охватила лишь часть страны», - говорится в сообщении.

1920-е годы можно назвать золотым временем отечественной статистики: страна приходила в себя после череды войн и революций, и правительство, поставившее своей целью индустриальное развитие, поощряло проведение различных статистических исследований. Именно тогда с легкой руки Ильфа и Петрова в романе «Двенадцать стульев» появилось крылатое выражение «статистика знает все».

Всесоюзная перепись 1926 года планировалась не только как крупное статистическое исследование, но и как большое общественное дело. На ее проведение государство выделило 10 миллионов рублей (при курсе 2 рубля за доллар белый хлеб стоил 22,5 копейки, а средняя зарплата милиционера составляла 42-44 рубля).

Во время подготовки переписи 1926 года выдающиеся статистики Василий Михайловский и Олимпий Квиткин выработали научные принципы, которые легли в основу последующих переписей населения. Обработка результатов первой Всесоюзной переписи прошла в рекордные сроки — статистикам понадобилось всего 16 месяцев для основной разработки и публикации 56 томов данных переписи. И это проходило без применения машин.

Программа переписи 1926 года включала 14 пунктов с подпунктами: пол, возраст, национальность, родной язык, место рождения, продолжительность проживания в месте переписи, брачное состояние, грамотность, физические недостатки, положение в занятии и отрасль труда, продолжительность безработицы и прежнее занятие (только для безработных), источник средств к существованию и даже психическое здоровье. Кроме того, в семейной карте отмечались состав семьи, продолжительность брака и условия жилья.

Много внимания во время переписи 1926 года уделялось вопросам занятости и выяснению источника средств к существованию. В отдельную категорию выделили подростков 10-14 лет и фиксировали их занятость и род деятельности. В основном подростки оказывали помощь родителям в домохозяйствах, но встречались и рабочие.

Деклассированные элементы, проживающие на нетрудовые доходы, также заняли свое место во всесоюзном ранжировании. В то время они являлись сознательными гражданами и в графе «основная профессия» честно писали: «вор-рецидивист» или «проститутка».

«Данные переписи 1926 года стали основой для разработки первых пятилетних планов развития хозяйства, в результате которых наша страна превратилась из сельскохозяйственной в индустриальную, вторую после США экономику мира», — сказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он напомнил, что в первую пятилетку, с 1928 по 1932 год, в СССР было запущено около 3 тысяч заводов.

«Без сведений, собранных в ходе переписи населения 1926 года, было бы просто непонятно, где размещать эти предприятия и кто будет на них работать. Созданный в те годы промышленный потенциал помог нашему народу одержать Победу в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Журавлев.

С 1 по 31 октября 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ.