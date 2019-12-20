РИАМО - 20 дек. Завершен открытый международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной̆ концепции застройки территории Рижского грузового двора Москвы, лучшее решение предложила команда Nikken Sekkei из Японии, сообщается на официальном сайте ОАО «РЖД».

Конкурс проводили ОАО «РЖД» и ДОМ.РФ. Итоговое заседание конкурсного жюри конкурса под председательством генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова и главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова прошло в пятницу.

«Наша главная цель – обеспечить удобные и комфортные рабочие места для сотрудников. Новый комплекс – это стратегический управленческий центр всего холдинга «РЖД». Здесь должны быть созданы лучшие условия для оптимизации управленческих процессов с учетом специфики нашей круглосуточной работы», – подчеркнул Белозеров.

По его словам, после реконструкции Рижский грузовой двор должен будет стать украшением Москвы и превратиться в точку притяжения. Он ожидает, что данная территория станет драйвером инновационного развития прилегающих территорий, а реализация проекта по его реконструкции станет примером для всей страны.

В открытом конкурсе участвовали архитектурные компании из 13 стран. Более чем из 100 компаний экспертный отбор прошли только пять, они и попали в финал. У всех этих компаний был большой опыт реализации масштабных проектов реорганизации промышленных территорий и объектов транспорта.

Nikken Sekkei представил проект с уникальным узнаваемым образом с центральным пассажем. Комплекс имеет эффектную динамику с юга на север.

Конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора был запущен в июне этого года и направлен на редевелопмент одной их самых больших промзон исторической Москвы. Участники должны были проработать решения для современного общественно-делового квартала, ядром которого станет офисный комплекс ОАО «Российские железные дороги».