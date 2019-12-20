РИАМО - 20 дек. Парламентарии Подмосковья продолжат принимать меры по борьбе с нехваткой медицинских кадров, сообщил в пятницу на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Мы квартиры даем бесплатно, (подъемные – ред.) средства выделяем на первоначальный этап работы. Ищем новые возможности для специалистов. Хотя мы повысили до уровня Москвы среднюю заработную плату – до 85 тысяч рублей для отдельных категорий врачей, а Москва сразу сделала 126 тысяч рублей. Вот и результат. Город просто, как пылесос, вытягивает кадры», - сказал Брынцалов.

При этом он добавил, что условия для врачей в Московской области, в свою очередь, становятся причиной оттока медицинских кадров из близлежащих регионов – Тверской, Рязанской, Калужской, Тульской областей.

Также Брынцалов отметил, что во многих сферах, касающихся здравоохранения, есть положительные результаты. Так, в регионе в последние годы заметно улучшились ситуации с льготными лекарствами, капитальным ремонтом медучреждений, обеспечением оборудованием.