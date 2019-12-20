РИАМО - 20 дек. Уличное шоу, посвященное встрече Нового года, пройдет в деревне Марусино Люберец 22 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В это воскресенье, 22 декабря, в Марусине состоится театрализованное уличное представление «Встречаем Новый год». Его организует Красковский культурный центр», – говорится в сообщении.

Принять участие в уличном представлении могут все желающие. Праздник начнется в 12:00. Вход свободный.

Мероприятие пройдет по адресу: городской округ Люберцы, деревня Марусино, улица Заречная, площадка у школы №59.

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