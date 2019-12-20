РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. В текущем году в детскую поликлинику №2 Подольска пришли на работу восемь новых врачей, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Подольской детской поликлинике №2 в настоящее время штат участковых врачей-педиатров укомплектован полностью, осталось набрать немного узких специалистов. В 2019 году в поликлинику пришли на работу восемь новых врачей: шесть педиатров и два узких специалиста – оториноларинголог и кардиолог», – говорится в сообщении.

Алена Капаклы – молодой специалист-оториноларинголог. Трудовой стаж у нее только год, но она уже успела поработать в московской поликлинике. Сегодня специалист трудится в педиатрическом отделении №2 поликлиники на улице Машиностроителей, 3.

«Хоть я и работаю здесь вторую неделю, но могу сказать, что условия в нашей поликлинике не хуже, чем в московской. Очень удобно работать, запись организована, я принимаю за смену 30-35 ребятишек. Если приходят дети с экстренными случаями, мы принимаем их без записи. Кроме того, теперь у меня работа относительно близко от дома. Хочу отметить, что во второй городской поликлинике просто замечательный коллектив», – сказала Капаклы.

На 21 педиатрическом участке поликлинических отделений теперь работает 21 врач-педиатр. В отделениях поликлиники сделали ремонт. Везде чистота и порядок, есть детские «Добрые комнаты», удобная и уютная мягкая мебель.

«Население нашего района растет, детей прибавляется, норматив на каждый участок – 800-850 человек. Все наши достижения стали возможны благодаря поддержке администрации муниципалитета. 80% наших специалистов – приезжие, и они все получают субсидию в размере 15 тысяч рублей в качестве компенсации за съем жилья. А еще у врачей достойная заработная плата, комфортные условия для работы», – сказала главный врач поликлиники Анастасия Савина.

Подольская городская детская поликлиника №2 по программе губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 годы» продолжает получать новое медицинское оборудование. В этом году сюда было поставлено восемь единиц медоборудования и 50 единиц компьютерной техники. Все специалисты работают с электронными картами, «Электронной регистратурой», электронными больничными.

Всего в 2019 году в Подольск в детские поликлиники приняли на работу 14 участковых педиатров и 2 врача-оториноларинголога. Они приехали трудиться в округ из Рязани, Курска, Ростова-на-Дону, Анапы, Саратова.