РИАМО - 20 дек. В Москве в пятницу уже к 16:30 загруженность дорог достигла восьми баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильнее всего перегружены центральные улицы города. Пробки наблюдаются на Москворецкой, Софийской, Болотной и других центральных набережных, а также на Большой Якиманке, Лубянке, Новом Арбате, Тверской, Новинском бульваре.

Загружены ТТК, Садовое кольцо, пробки образовались на северо-западе, северо-востоке, востоке и юго-востоке МКАД.

Пробки есть в районах Донской, Даниловский, Таганский, Басманный и многих других.

К 20:00 прогнозируется снижение загруженности дорог до пяти баллов, к 22:00 — до трех баллов.