РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 дек. 70-летие центральной библиотеки имени Анны Ахматовой и 40-летие централизованной библиотечной системы отпраздновали в Домодедове, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В центральной библиотеке имени Анны Ахматовой в Домодедове в пятницу прошел праздник, посвященный юбилею библиотеки и централизованной библиотечной системы. Поздравить юбиляров пришли депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов, председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский, председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Александр Епишин и другие.

«Библиотеки, действительно, хранилище знаний, хранилище культуры. И у нас еще самая большая задача – сейчас разрабатывается программа популяризации русского языка. <…> Библиотеки стали центром чистого русского языка, где, действительно, люди могут насладиться чистым русским языком, литературой, знаниями», - сказал Крымов.

В свою очередь Ковалевский поблагодарил сотрудников библиотек за хорошую работу, ну и конечно с юбилеем.

«Я прежде всего хочу поздравить вас с 40-летним юбилеем. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто работает в централизованной библиотечной системе здесь в городе и, особенно, в сельской местности», – сказал он.

Ковалевский также передал поздравления от главы городского округа Домодедово Александра Двойных.

С юбилеем библиотеку также поздравил Епишин. Он отметил, что перезагрузку в библиотечной системе сделали работники.

«Очень хорошие результаты, но эти результаты сделали не рейтинги, не посещаемость, не формы какие-то. Ремонт сделали не деньги. Всю эту перезагрузку сделали люди, которые здесь работают. Мы на этом останавливаться не будем. Я вас поздравляю, впереди у нас будет много свершений», - сказал Епишин.

На празднике библиотекарей наградили почетными грамотами и благодарственными письмами министерства культуры Московской области, главы городского округа Домодедово, а также комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово.