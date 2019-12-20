РИАМО - 20 дек. В Серебряных Прудах построили новый газопровод, он позволил догазифицировать поселок Дмитриевский, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз».

«Догазификация населенных пунктов Подмосковья – одно из главных направлений деятельности предприятия в этом году. Строительство газопроводов на новых улицах ранее газифицированных деревень и поселков способствует развитию инфраструктуры региона», – отметил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Новый газопровод построили в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Он стал 37-м объектом, построенным по программе с начала 2019 года.

Проведение новых сетей в поселке Дмитриевский позволят подключить к газу 63 частных дома.