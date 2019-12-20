РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. Детская комната «Добрая комната» открылась в городской клинической больнице Мытищ, сообщается на сайте администрации городского округа.

В пятницу в отделении детской неврологии городской клинической больницы Мытищ открылась детская комната «Добрая комната».

«Надеюсь, что эта красивая, уютная комната будет нести радость нашим маленьким пациентам. Хочу сказать большое спасибо всем, кто принимал участие в создании «Доброй комнаты», особенно партии «Единая Россия», которая стала новатором этой идеи. Хотелось бы, чтобы на этом не останавливались. Мы говорили сегодня о планах, а именно о том, что будем продолжать открывать подобные комнаты в других отделениях и поликлиниках, помещений у нас для этого достаточно», – сказал главврач больницы Андрей Третьяков.

Сегодня первые посетители уже побывали в «Доброй комнате». Специально для них была проведена интерактивная программа со снеговиком и главным персонажем приближающегося Нового года – Дедом Морозом. Все ребята получили сладкие подарки.

Данный проект партии «Единая Россия» стартовал летом 2019 года, реализуется в медицинских учреждениях Московской области. Первая комната была открыта в больнице городского округа Электросталь в День защиты детей.