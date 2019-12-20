РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. В Подольскую городскую поликлинику №1 поступило новое диагностическое офтальмологическое оборудование для измерения внутриглазного давления и анализа поля зрения, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Новое диагностическое офтальмологическое оборудование в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» поступило в Подольскую городскую поликлинику №1, в том числе бесконтактный автоматический тонометр «Topcon CT-800» и анализатор поля зрения «Перитест», – говорится в сообщении.

Тонометр предназначен для измерения внутриглазного давления методом уплощения роговицы потоком воздуха. Программное обеспечение контролирует оптимальное количество воздуха, необходимое для каждого измерения. Мягкий воздушный слой обеспечивает меньший стресс для глаз пациента, делая процедуру обследования более комфортной.

Определить границы поля зрения и оценить световую чувствительность внутри поля зрения в условиях дневного, сумеречного и ночного зрения поможет новый анализатор поля зрения «Перитест». Прибор необходим для ранней диагностики глаукомы, различных патологий сетчатки и зрительного нерва.