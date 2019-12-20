РИАМО - 20 дек. Мособлдума в 2020 году рассмотрит возможность предоставления временно проживающим в Подмосковье инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны бесплатного проезда в транспорте, сообщил в пятницу на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Инвалиды и ветераны войны нуждаются в помощи, в том числе в бесплатном проезде. Обсудим с коллегами, с правительством. (В следующем году – ред.) отмечается 75 лет Победы. Надо вместе с Минсоцразвития посчитать количество этих людей, сколько средств необходимо», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что зачастую в субъектах РФ установлены жесткие требования к получателям региональных льгот. В частности, необходима регистрация гражданина на территории данного региона.

Всего в плане работы Мособлдумы на I квартал 2020 года – 130 пунктов. Планируется рассмотреть более 40 законопроектов региона.

Празднованию 75-летия Победы посвящен отдельный план мероприятий Мособлдумы, включающий порядка 10 пунктов.