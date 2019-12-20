РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 дек. В 2020 году в подмосковной Балашихе планируют отремонтировать 34 дороги по итогам голосования на портале «Добродел» и обращениям жителей в администрацию округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«На 2020 год составлен план ремонта городских дорог, часть из них включили в список по итогам голосования жителей на портале «Добродел» и обращениям, поступившим в администрацию города. Всего планируем отремонтировать 34 улицы. Продолжим работы по укладке нового асфальта в частном секторе», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что стоимость работ по ремонту дорог составит около 180 миллионов рублей.

По итогам 2019 года в Балашихе выполнен ремонт 51 городской дороги общей протяженностью 34 километра.