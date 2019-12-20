РИАМО – 20 дек. Протодиакон Андрей Кураев высказался за инициативу проводить богослужения на русском языке, он подчеркнул, что это поможет «снять табу на понимание», сообщает Газета.ru.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что некоторые службы можно проводить на русском вместо церковнославянского. Особенно это касается тех богослужений, которые сложны для понимания.

«Это отличное решение, правда очень запоздалое. Хорошо, что патриарх Кирилл принял это хотя бы сейчас. Это позволит снять определенное табу на понимание. Потому что использовать язык девятого столетия — это странно. Кирилл и Мефодий создали свой язык, чтобы облегчить понимание для граждан того времени. Это необходимость и для наших приходов», — сказал Кураев.

Обычно Кураев выступает с критикой Московской патриархии и лично патриарха, отмечает издание.