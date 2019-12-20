РИАМО - 20 дек. В рамках профилактической операции «Пиротехника» в Реутове проверили места продажи пиротехники в торговом комплексе «Шоколад» и провели профилактические беседы с жителями, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В рамках данного мероприятия жителям и гостям города рассказали о мерах пожарной безопасности при использовании пиротехнической продукции, а также раздали памятки и листовки на противопожарную тематику», - говорится в материале.

Продавцам пиротехнических товаров прочитали требования пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий и технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

Также жителей Реутова оповестили об официальном списке площадок для безопасного запуска салютов. С ним можно подробнее ознакомиться на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

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