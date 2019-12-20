РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. В подмосковном Подольске открылся четвертый сетевой магазин «Детский мир», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник управления потребительского рынка администрации округа.

«Магазин компании «Детский мир» открылся в городском округе Подольск 19 декабря. Супермаркет станет четвертым магазином сети в городе», – сказал сотрудник.

Магазин площадью 1 000 квадратных метров открылся в торговом центре «Ларец» на улице Профсоюзная, 4А. В магазине представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет – одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.