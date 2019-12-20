РИАМО - 20 дек. Самый крупный в Восточной Европе комплекс по переработке отходов (КПО) «Восток» запустили в городском округе Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Мощность КПО составляет 500 тысяч тонн отходов в год. Половина пойдет не на захоронение, а на переработку и компостирование.

«Это второе по счету предприятие по переработке отходов, открытое в этом году, и пятое предприятие, построенное за последние 16 месяцев в Московской области в рамках формирования новой системы по обращению с отходами», - заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что всего в регионе будет 12 таких современных предприятий. Это даст возможность закрыть 11 старых мусорных полигонов.

Отходы будут везти на КПО «Восток» вместо закрытого ранее полигона ТБО «Егорьевский». С начала 2019 года в регионе закрыли уже два крупных полигона, второй, «Воловичи», находится в Коломне. До конца декабря планируется закрыть еще два — «Непейно» в Дмитровском округе и «Каргашино» в округе Мытищи. Общая площадь уже закрытых полигонов ТБО составляет более 40 гектаров. А с начала действия реформы обращения с отходами в регионе закрыли уже 28 полигонов из 39.

Региональный оператор «ЭкоЛайн» заинтересован в том, чтобы меньшее количество отходов шло на полигон, а КПО «Восток» позволит сократить объем захоронения вдвое.

«В проекте использованы современные разработки для сортировки отходов, компостирования пищевых отходов, очистные и барьерные сооружения, полностью исключающие негативное влияние на окружающую среду. На предприятии создано 600 рабочих мест, отчисления в бюджет за десять лет составят более 3 миллиардов рублей», — рассказал председатель совета директоров ООО «МКМ-Логистика», член совета директоров ГК «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов.

Благодаря современному оборудованию, все бытовые отходы на предприятии будут переработаны без ущерба окружающей среде.