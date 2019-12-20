РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Строительство производственно-складского комплекса в Подольске планируют завершить в III квартале 2021 года, там создадут 180 новых рабочих мест, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступил к плановой проверке строительства производственно-складского комплекса, возводимого вблизи деревни Алтухово в городском округе Подольск. Проверка на объекте продлится до 21 января. Завершить все строительные работы планируется в III квартале 2021 года. На объекте будет создано 180 новых рабочих мест», – говорится в сообщении.

На строящемся предприятии будут проводить крупно-узловую сборку и ремонт экскаваторов, а также их сервисное обслуживание. Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Трансмехсервис».

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

На площади 17 тысяч квадратных метров предусмотрено размещение административного, производственного и складского здания, состоящего из складского блока и сервисного центра с мойкой. Также обустроят вспомогательные здания и сооружения.