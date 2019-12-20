РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 дек. Победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья» определят в пятницу в подмосковной Балашихе, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Муниципальный этап конкурса «Учитель года Подмосковья» проводится в рамках ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года России». Конкурс профессионального мастерства для педагогов Балашихи состоял из трех туров – «Урок», «Внеурочное мероприятие», третий тур включал в себя «Мастер-класс» и «Педагогический совет», где учителя демонстрировали умение анализировать, обобщать педагогический опыт, взаимодействовать с аудиторией и применять инновационные идеи.

«Сегодня (20 декабря – ред.) в школе №12 самые достойные проходят заключительные испытания муниципального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья». Мы увидим мастер-классы лауреатов конкурса и услышим их мнение на туре «Педагогический совет», а также определим победителя в номинации «Приз зрительский симпатий». Для этого в зале установлены ящички для голосования. Все зрители определят понравившегося участника в каждом из конкурсных заданий. После этого жюри подсчитает голоса и определит победителя», – сказала директор МБУ ДПО «Учебно-методический центр» Татьяна Рожкова.

Она добавила, что в нынешнем году за победу в конкурсе боролись 25 педагогов. По результатам первого тура были определены 10 финалистов. После прохождения второго тура в финале конкурса осталось пять человек: учитель начальных классов школы №10 Елена Авилочева, учитель истории и обществознания школы №30 Ольга Бойкова, учитель ОБЖ школы №29 Дмитрий Быков, учитель биологии школы №14 Анастасия Зотова и учитель физической культуры школы №23 Ирина Подолева.

Победителя определят вечером. Жюри в составе семи человек оценит лауреатов по рейтинговой системе, выставив места с 1 по 5. Лауреат конкурса, который займет первое место в рейтинговой таблице, станет победителем и примет участие в областном этапе конкурса «Учитель года Подмосковья». Он будет проведен в марте 2020 года. Его победитель представит свой город на всероссийском этапе конкурса.