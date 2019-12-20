РИАМО - 20 дек. В доме на 15-й Парковой улице в столице установили пандус, в котором нуждался ребенок-инвалид, также поблизости от входа в подъезд организовали парковочное пространство, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее в эфире федерального телеканала показали сюжет, посвященный многодетной семье, проживающей на четвертом этаже в доме на 15-й Парковой улице. У родителей на иждивении находится ребенок-инвалид. Семья постоянно получала отказ в установке конструкций, облегчающих спуск их ребенка для посещения реабилитационных программ и врачей.

«Сотрудники ГСУ СК России по городу Москве не оставили этот вопиющий факт нарушения социальных прав малолетнего ребенка и его законных представителей без внимания. Измайловским межрайонным следственным отделом города Москвы по изложенной в сюжете информации проведена процессуальная проверка», — сказала Иванова.

Она добавила, что во время проверки следователи приняли меры, направленные на восстановление социальных прав. Управа района Восточное Измайлово провела комплекс мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидам-колясочникам на улицу из подъезда дома и обустроила парковочное пространство рядом со входом в подъезд.