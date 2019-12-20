РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. В пятницу в Центральной детской библиотеке «Бригантина» открылась выставка конкурсных поделок «В лесу родилась елочка», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Она проходит в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

«Сегодня (20 декабря – ред.) в Центральной детской библиотеке «Бригантина» открылась выставка конкурсных поделок «В лесу родилась елочка». В конкурсе поделок участвуют порядка 40 работ, созданных ребятами дошкольного и младшего школьного возраста из пяти образовательных учреждений», – говорится в сообщении.

Победителей определят в двух номинациях: новогодняя поделка «Елочка – зеленая иголочка» и рисунок «Новогодний лес». Их имена объявят на торжественном закрытии выставки. В этот же день состоится вручение грамот и сладких подарков.

Закрытие выставки посетит Дедушка Мороз. Ребят ждут хороводы, показ мультфильмов и интерактив с новогодним волшебником.

«Приглашаем всех желающих посмотреть на работы конкурсантов. Выставка продлится до 27 декабря», – отмечается в материале.

Адрес библиотеки «Бригантина»: Люберцы, улица Мира, дом 19.