РИАМО - 20 дек. В 22 коррекционных учреждениях «Доброшколы» поступило новое оборудование общей стоимостью свыше 90 миллионов рублей по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Инновационную технику установили для повышения качества образования и создания современной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями.

«Оборудование установлено в мастерских, где ребята обучаются различным профессиям, традиционно это: швея, повар, столяр. А среди новых профилей трудового обучения: «Строительное дело», «Агропромышленный профиль», «Гончарное дело», - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что оборудование также поставили в кабинеты для занятий по робототехнике, анимации и фотографии. Благодаря современной технике у ребят появились новые возможности для обучения.

Цель коррекционных школ – вывести на новый уровень профориентационную работу, сформировать у ребят с ограниченными возможностями здоровья профессиональную направленность. Это делается, чтобы в будущем дети смогли быть востребованными на рынке труда.